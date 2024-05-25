أيمن أشرف يتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تمنى أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي، تتويج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، عندما يواجه الترجي التونسي مساء اليوم السبت.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، في إياب نهائي دوري الأبطال.

وكتب أيمن أشرف عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «كان في حد كاتب قبل كده أن الأهلي حقق التاسعة بعد ما رحل وليد أزارو رقم 9 ، وبعد رحيل صالح جمعة رقم 10 الأهلي حقق العاشرة، وبعد اعتزال وليد سليمان رقم 11 الأهلي حقق الحادية عشر، وبعد رحيل أيمن أشرف رقم 12، أتمنى من كل قلبي تبقى إفريقيا في الجزيرة، بالتوفيق لنادينا العظيم اليوم».

وكان أيمن أشرف قد رحل عن صفوف فريق الأهلي في الصيف الماضي، قبل أن ينتقل إلى فريق البنك الأهلي.