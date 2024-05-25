الأونروا: أغلب الدول المانحة التي علقت تمويل الوكالة تراجعت عن الخطوة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن أغلب الدول المانحة التي علقت تمويل الوكالة تراجعت عن هذه الخطوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه لم يتبقَ إلا الولايات المتحدة وبريطانيا حيث لم تتراجعا عن هذا التعليق.

وأشار إلى أن هناك تبرعات سخية وردت إلى الوكالة من أفراد عاديين ممكن شعروا بتعرض الوكالة للظلم، موضحا أن قيمة هذه التبرعات بلغت 125 مليون دولار.

وأكد أن الوضع في قطاع غزة لا يزال خطيرًا، مبديا ترحيب الوكالة بالاتفاق على فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع إلى القطاع.

وشدد على الحاجة الملحة لوجود طرق آمنة من أجل الوصول إلى معبر كرم أبوسالم، موضحا أنها منطقة قتال وبالتالي كيف يمكن للشاحنات أن تتحرك بها.

كما أكّد ضرورة الوصول إلى مخازن وكالة الأونروا، موضحًا أنه تقع في مناطق تحدث بها اشتباكات.

ونوه بأن الوكالة يجب أن يُسمح لها بحرية الحركة في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحا أنه حتى إذا دخلت 250 شاحنة من معبر كرم أبو سالم فكيف سيتم توزيعها من الأساس.