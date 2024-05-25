40 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 118 لجنة بالغربية

جملة الوصف:

علاء شبل:

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أداء طلاب التعليم الفني لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، حيث يؤدي 39 ألفا و957 طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، في 118 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، مشيدا بانتظام اللجان وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، موجها رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده للجان، وجه المحافظ للطلاب كلمات التشجيع، موجهاً رسالة لأبنائه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات حتى يجنوا ثمار جهدهم طوال العام ويحصلوا على المراكز الأولى كعادة أبناء محافظة الغربية دائماً.

كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية.

من جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز وفرش جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 وعددها 118 لجنة، منها 54 لجنة للتعليم الثانوي الصناعي، 10 لجان للتعليم الثانوي الزراعي، 48 لجنة للتعليم الثانوي التجاري، 6 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، وتم فرش جميع اللجان الفرعية لاستيعاب 20 طالبا، مؤكدا أن إجمالي عدد الطلاب بجميع اللجان والنوعيات 39 ألفا و957 طالبا وطالبة، كما تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بواقع 23 استراحة بإجمالي 660 سريرا، مع تزويدها بكل وسائل المعيشة الكريمة التي تليق بالمعلمين.