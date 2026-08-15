 ترامب: أخبرت قادة إدارتي بضرورة إجراء رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: أخبرت قادة إدارتي بضرورة إجراء رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة


نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2026 - 11:15 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة.

وأضاف في كلمة أدلى بها في نيويورك، أن الحصار البحري على إيران متواصل، مشيرًا إلى أنه لن تعبر أي سفن إلا إذا سمحت الولايات المتحدة لها بذلك.

وتابع: «أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري برحلة قصيرة إلى الشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة»، حسبما نقلت وكالة قناة الجزيرة.

ووصف ترامب الحصار البحري ضد إيران بأنه عبارة عن جدار من الفولاذ، وقال إن الولايات المتحدة إذا هاجمتهم سيتم الرد بقوة أكبر بـ100 مرة.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يمكن السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، وتابع: «لولا أننا ضربناهم بقاذفات بي 2 لكانت امتلكت سلاحًا نوويًّا».

ونوه إلى أنه عندما يدفع الأمريكيون مبلغًا إضافيًّا مقابل الوقود فهو حتى لا تمتلك دولة شريرة للغاية سلاحا نوويا وفق تعبيره.

ووصف الرئيس الأمريكي إيران بأنها الدولة رقم واحد الراعية للإرهاب في العالم، وقال: «استخدمت القوة العسكرية أكثر مما كنت أرغب لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك سلاح نووي».

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