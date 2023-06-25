 العاهل السعودي يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء اليمنيين - بوابة الشروق
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العاهل السعودي يأمر باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء اليمنيين

د ب أ
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 5:36 م

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء اليمنيين ليرتفع عدد الذين تم استضافتهم هذا العام إلى 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين واليمن وسوريا وغيرهم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمره باستضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصفة الحزم من أبناء المملكة، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد.


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