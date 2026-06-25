قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر أظهرت أن نسب انتشار الاضطرابات النفسية ليست بعيدة عن المعدلات العالمية، مؤكدة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في انخفاض نسبة الأشخاص الذين يتلقون العلاج النفسي.

وأضافت "عبد الناصر" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنها تحيي الحكومة لإجراء المسح القومي للصحة النفسية، باعتباره خطوة مهمة لرصد حجم المشكلة، لكنها تساءلت عن آليات التعامل مع النتائج والاستفادة منها على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن آخر الأرقام المعلنة كشفت أن نسبة متلقي العلاج النفسي لا تتجاوز 0.4% فقط، واصفة الرقم بـ”المخيف”، لأنه يعكس وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية دون الحصول على الرعاية اللازمة.

وأوضحت أن الوصمة المجتمعية لا تزال تمثل أحد أبرز أسباب العزوف عن العلاج، لافتة إلى أن بعض الفئات ذات المستويات التعليمية والمادية المرتفعة ما زالت تنظر إلى المرض النفسي بصورة سلبية، رغم كونه مرضًا لا يختلف عن غيره من الأمراض التي تحتاج إلى علاج.

وأكدت أن ارتفاع تكلفة العلاج النفسي وضعف إتاحة الخدمات، خاصة خارج المحافظات الكبرى، يمثلان تحديًا آخر أمام المرضى، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يعرفون بوجود خط الدعم الخاص بالصحة النفسية بسبب ضعف الترويج له.

وتابعت أنها تقدمت بعدد من التساؤلات للحكومة بشأن خطط التوسع في خدمات الصحة النفسية وآليات التعريف بخط الدعم النفسي، مطالبة بزيادة الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أهمية دور الإعلام والدراما والمؤسسات التعليمية في نشر الوعي بقضايا الصحة النفسية، داعية إلى تضمين مفاهيم الصحة النفسية في المناهج الدراسية لتوعية الأطفال والمراهقين بأهمية اللجوء إلى العلاج عند الحاجة.

وأردفت أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة قد تسهم في ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية، ما يستدعي تعزيز خدمات الدعم والعلاج النفسي وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين.

وتقدمت عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع نتائج المسح القومي للصحة النفسية، وارتفاع تكلفة العلاج النفسي، وضعف إتاحة خدمات الصحة النفسية في العديد من المحافظات.