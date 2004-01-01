هنيدي ينعي فاروق الفيشاوي: «ربنا يرحمك»

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال "هنيدي" في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: «‏البقاء لله ربنا يرحمك يارب».

البقاء لله ربنا يرحمك يارب pic.twitter.com/mpV84hytKV — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) ٢٥ يوليو ٢٠١٩



أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما، ومن المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تدهورا شديد للحالة الصحية للفنان الكبير، رقد على اثرها في العناية المركزة باحدى المستشفيات الخاصة، بعد دخوله فى غيبوبة كبدية.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن فى أكتوبر الماضى عن إصابته بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدا إنه سيواجه المرض بكل شدة ولن يستسلم له.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: "كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وولد الفيشاوي بإحدى قرى محافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات خلال مشواره الفني.