إحالة قضية الطالب المتهم بالتحرش بمعيدة كلية التربية بأسوان إلى دائرة أخرى

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد على السيد، اليوم السبت، إحالة قضية طالب كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، والمتهم بالتحرش بمعيدة بالكلية أثناء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020، إلى دائرة أخرى، لإستشعار القاضى الحرج

وكانت القضية المتهم فيها الطالب "محمود. م. أ"، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية وقعت أحداثها خلال الفصل الدراسى الأول، بعد أن اتهمته معيده تدعى "خلود.ا.ع"، مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدى، خلال المحضر رقم 19 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة أول أسوان، موضحةً خلال أقوالها فى محضر الشرطة، أن الطالب تعرض لها بالتحرش عقب انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى وألقت القبض على الطالب المتهم.

وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه اعترف بواقعة التحرش، ثم تجديد حسبه 15 يوماً، حتى أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فى أولى جلساتها اليوم السبت.