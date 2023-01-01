عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، الاثنين، "م.م.م"، و"هـ.ع.م"، و"أ.خ.ع"، و"م.ج.ع"، سائقين، وتغريمهم 5 ملايين و756 ألف و570 جنيها؛ لاتهامهم بالإخلاء بعقد، والتزوير في محررات رسمية، وتقليد ختم إحدى الشركات، وذلك في القضية المقيدة برقم 10945 لسنة 2023 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الرقابية حول قيام 4 أشخاص، بالاخلال بعقد، وتزوير محررات رسمية؛ للاستيلاء على سكر تمويني.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث قيام المتهمين، حيث اشترك المتهم الأول مع أخر "حسن النية" يعمل رئيس مجلس إدارة تعاونية لنقل البضائع في الإسكندرية، وتعاقد مع إحدى شركات المساهمة، التابعة لوزارة التموين، والمملوكة بالكامل لوزارة المالية، بموجب عقد النقل والاخلال العمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه العقد، وعدم إيصال الشحنة رقم 94 البالغ قدرها 75 طن من السكر التمويني، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب واقعة التزوير في محرر رسمي وكذلك قسيمة الاستلام.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريق المساعدة مع أخر "حسن النية" يعمل رئيس مجلس إدارة تعاونية للنقل، وأخل بالعقد، وعدم إيصال الشحنتين رقمي 23 و66 بإجمالي وزن 140 طن سكر تمويني، والتزوير في محررات رسمية، وكذلك قيام المتهم الثالث بالإخلال عمدًا في الشحنة رقم 12 والبالغ قدرها 75 طن سكر تمويني، والتزوير في المحررات الرسمية للشحنة، والمتهم الرابع اشترك في الإخلال بالعقد في الشحنة رقم 105 والبالغ قدرها 80 طن من السكر التمويني، والاستمارات، والمحررات الرسمية الخاصة بها.

وتبين من التحقيقات، قيام المتهمين حال كونهم السائقين المختصين بنقل الشحنات الـ5 محل التحقيق، بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير قسائم استلام منتج السكر والمنسوب صدوره للشركة، وقدرت من إدارة الدراسات والاحصاء، بشركة السكر، والتي قدرت بمبلغ 5 ملايين و756 ألف و570 جنيها.

وبعرض القضية على النيابة العامة قررت إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، ومحمد سامح عبد الكريم، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.