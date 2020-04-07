السلطات الإسبانية تنقذ 84 مهاجرا بالقرب من جزر الكناري

قالت خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن رجال الإنقاذ أنقذوا 84 مهاجرًا، وعثروا على شخص ميت على متن قارب، بالقرب من جزر الكناري الإسبانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الثلاثاء، قال متحدث باسم الخدمة، إن من بين الناجين 83 رجلاً وامرأة، لافتًا إلى أن جميعهم قادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار إلى أن العديد من المهاجرين احتاجوا لتلقي العلاج، بمجرد وصولهم إلى جزر الكناري، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة إفريقيا.

واكتشف القارب قبل الفجر (بالتوقيت المحلي)، بواسطة رادار تابع للحرس المدني الإسباني.

ولقي ما يقرب من 1000 مهاجر مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وفقًا لمنظمة حقوق المهاجرين الإسبانية.

وفي السنوات الأخيرة، جاءت معظم القوارب المتجهة إلى إسبانيا من السنغال أو المغرب.