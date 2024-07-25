الكنيست يصادق على نقل صلاحيات هدم البيوت داخل أراضي الـ48 إلى بن غفير

صادقت الهيئة العامة «للكنيست» الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسئولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.

وبحسب وكالة «وفا»، تمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها، بن غفير المسئولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.

ويشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسئولية وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، الذي سيؤدي إلى سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في وسط المتدينين اليهود.