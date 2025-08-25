ترامب: أجريت محادثة أخرى جيدة مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه تحدث مرة أخرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ الاجتماع الكبير مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، "كل محادثة أجريتها معه كانت جيدة"، "ثم، لسوء الحظ، يتم تفجير قنبلة في كييف أو في مكان ما، ثم أغضب للغاية بسبب ذلك".

وأشار ترامب، إلى أنه كان يعتقد أن النزاع الأوكراني سيكون الأسهل بالنسبة له لحله، ولكن "أشياء غريبة تحدث في الحرب".

وأشاد ترامب باستجابة بوتين لزيارة ألاسكا لاجتماعهما في وقت سابق من الشهر الجاري، ووصف ذلك بأنه "بيان كبير" يثبت رغبته في السلام.

يشار إلى أنه منذ توليه المنصب للمرة الثانية في يناير الماضي، بذل ترامب جهودًا متكررة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ممارسًا الضغط على الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي بوتين للاجتماع للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب أيضًا أنه تحدث مع بوتين حول "الحد من الأسلحة النووية"، مؤكدا أنه ينبغي أن تنضم الصين إلى هذا الجهد.

واستطرد قائلا: "لدينا الأكثر، وتلينا روسيا في المركز الثاني، ثم الصين في المركز الثالث ".

وتابع "أن الصين متأخرة كثيرًا، ولكنها ستلحق بنا في غضون خمس سنوات".

واختتم ترامب حديثه، "نود نزع السلاح النووي".