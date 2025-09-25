رامي ربيعة يتعرض للإصابة في قمة العين وشباب الأهلي

تعرض المدافع المصري رامي ربيعة، لاعب نادي العين الإماراتي، خلال مواجهة فريقه أمام شباب الأهلي، التي تُقام حالياً على ملعب آل راشد ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، للإصابة التي غادر على إثرها الملعب.

وكان ربيعة قد شعر بآلام قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لكنه واصل اللعب مؤقتاً، قبل أن يسقط مجددًا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، متأثرًا بالإصابة، ليطلب التبديل ويغادر الملعب، تاركًا مكانه لزميله مارسيل راتنيك.

وتُعد هذه الإصابة امتداداً لمعاناة ربيعة مع الإصابات هذا الموسم، إذ سبق وأن غاب عن انطلاقة الدوري الإماراتي بسبب إصابة سابقة تعرض لها في بداية مشواره مع العين.

يُذكر أن رامي ربيعة انضم إلى العين في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، عقب انتهاء عقده مع النادي الأهلي المصري.