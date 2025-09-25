بزشكيان: طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو إذا أعيد فرض عقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو أو ظرف وستعدل سياساتها إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، إلا أنه عبر عن أمله في ألا يعاد فرضها.

وبحسب شبكة سكاي نيوز عربية، جاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماعه مع الرئيس البوليفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته، قال مساعد الرئيس الإيراني رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الخميس، إن البرنامج النووي الإيراني شفاف بالكامل ولن نتراجع عنه، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

جاء ذلك في كلمة ألقاها إسلامي أمام اجتماع لرابطة الذرة العالمية في العاصمة الروسية موسكو وحضره عدد من رؤساء الدول إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشرح إسلامي مواقف إيران من الموضوعات النووية، مشددا على ضرورة تطوير المفاعلات النووية الكبيرة والصغيرة.