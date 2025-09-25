واشنطن بوست: وزير الدفاع يأمر باجتماع طارئ لمئات الجنرالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث، أمر بعقد اجتماع نادر وطارئ لمئات الجنرالات والأدميرالات، مشيرة إلى أن البنتاجون استدعى المسئولين العسكريين من أجل العالم؛ من أجل الاجتماع في فيرجينيا، وأنه حتى كبار الجنرالات وطواقمهم لا يعلمون سبب هذا الاجتماع.





- استدعاء مئات الجنرالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هيجسيت أمر المئات من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي للتجمع بشكل مفاجئ – وبدون سبب واضح - في قاعدة بمدينة كوانتيكو بولاية فرجينيا، الأمر الذي أثار حالة من الارتباك والقلق بعد إقالة إدارة الرئيس دونالد ترامب عدد كبير من كبار القادة هذا العام.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة الأمريكية، أن التوجيه غير المعتاد للغاية أرسل افتراضيًا لجميع قادة الجيش الكبار حول العالم.

وصدر التوجيه في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية احتمال إغلاق الحكومة، وفي وقت زادت فيه تحركات هيغسث السياسية الصريحة من شعور بالقلق بين معارضيه الذين يخشون أنه يمحو صفة الحياد الحزبي عن وزارة الدفاع.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان صدر الخميس، أن هيجسيث "سيلتقي بقادة الجيش الكبار مطلع الأسبوع المقبل"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

لم يتضح على الفور ما إذا كان البيت الأبيض مشاركًا في الاجتماع أو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يعتزم الحضور أيضًا.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، هناك 800 جنرال وأدميرال منتشرين في أرجاء الولايات المتحدة وعشرات الدول والمناطق الزمنية الأخرى.

وأوضحت المصادر أن توجيهات هيجسيث تنطبق على جميع كبار الضباط برتبة عميد فما أعلى، أو ما يعادلها في البحرية، بالخدمة في مواقع القيادة إلى جانب كبار مستشاريهم من صف الضباط. وعادةً يشرف كل من هؤلاء الضباط على مئات أو آلاف الجنود من الرتب الدنيا.

وقالت المصادر لـ"واشنطن بوست" إن كبار القادة في مناطق الصراعات وكبار القادة العسكريين المنتشرين في شتى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ من بين أولئك المتوقع حضورهم اجتماع هيجسيث، بينما لا ينطبق التوجيه على الضباط العاملين في مواقع إدارية.

وقال أحد المصادر لـ"واشنطن بوست": "الناس قلقون للغاية. ليس لديهم فكرة عما يعنيه ذلك".

وأعرب آخرون عن استيائهم من أن العديد من القادة المتمركزين في الخارج سيكونون مطالبين أيضًا بحضور قمة هيجسث المفاجئة، فيما تساءل بعضهم عن مدى حكمة هذا القرار. وقال مسؤول في وزارة الدفاع: "سيجعل ذلك القيادات أقل قدرة على التعامل إذا طرأ أمر ما".

وأوضح مصدر آخر أن إصدار أمر لمئات القادة العسكريين بالاجتماع في مكان واحد "ليس هذا هو الأسلوب المتعارف عليه".

وتأتي هذه التوجيهات بينما وجه هيجسيث مؤخرًا بإجراء تغييرات في البنتاجون – والتي تتضمن توجيهًا بتقليص عدد كبار القادة 20% عبر عملية دمج شاملة للقيادات العسكرية العليا، وإقالة قادة كبار من دون سبب، إضافة إلى أمر بارز بإعادة تسمية وزارة الدفاع لتصبح وزارة الحرب.