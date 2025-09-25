جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده برصاصة قناص في معارك شمال غزة

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بمقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في مدينة غزة، بعد تعرضه لإصابة مباشرة برصاص قنّاص تابع لحركة «حماس».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، قال جيش الاحتلال في بيان له، إنه سمح بالكشف عن هوية القتيل وهو تشالاتشو شمعون دمالاش، مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، مشيراً إلى أنه لقي مصرعه أثناء وجوده في مهمة عسكرية شمال مدينة غزة.

ووفقاً لما نقله مراسل إذاعة الجيش، فإن الحادثة وقعت حوالي الساعة الخامسة من مساء أمس، عندما كان دمالاش يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وأضاف أن قنّاصاً من كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، أطلق رصاصة دقيقة أصابت الجندي بشكل مباشر وأدت إلى مقتله على الفور.

وعقب العملية، شرعت قوات الاحتلال المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط واسعة في محيط الحي، تخللتها تغطية جوية وإطلاق نيران مكثفة في محاولة لتعقّب منفذ العملية، إلا أن الجيش لم يعلن حتى الآن عن «تحييد» القنّاص.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المعارك العنيفة في مدينة غزة ومناطق مختلفة من القطاع، حيث تكبد جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة خسائر بشرية متزايدة، بالتوازي مع تصعيده الهجمات الجوية والبرية ضد المدنيين والبنية التحتية.