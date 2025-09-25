الناتو: نتعامل مع تحليق الطائرات الدرون في سماء الدنمارك بجدية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الخميس، إنه تحدث مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريديريكسن، بشأن تحليق طائرات بدون طيار في أجواءها.

وكتب روته، في منشور عبر منصة "إكس"، أنهم يتعاملون مع هذه المسألة بجدية كبيرة، قائلا: "حلفاء الناتو والدنمارك يعملون معًا حول كيفية ضمان سلامة وأمن بنيتنا التحتية الحيوية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الدنماركية أن طائرات بدون طيار (درون) حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاجن.

ويأتي ذلك بعد يومين من تنديد الدنمارك بـ"هجوم" على بناها التحتية عقب تحليق طائرات بدون طيار مجهولة المصدر فوق مطار العاصمة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ووقعت حوادث الأسبوع الراهن بعد أحداث مماثلة في بولندا ورومانيا، وخرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا، ما يفاقم حدة التوتر في ضوء الاجتياح الروسي المستمر لأوكرانيا.

ورُصدت الطائرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورج (شمال) وإيسبيرج (غرب)، وسوندربورج وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.

وبحسب الشرطة فقد أدّى هذا الخرق، يوم الأربعاء، إلى إغلاق مطار ألبورج الذي يُعتبر من الأكبر في البلاد بعد كوبنهاغن، وأعيد فتحه بعد ساعات.

من جانب آخر، قال روته، في منشور عبر "إكس" إنه عقد اجتماعًا جيدًا، أمس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، الذي وصفته بـ"الممتاز".

وأكد روته استمرار تدفق دعم الناتو لأوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة الأمريكية والإمدادات التي يمولها حلفاء الناتو.

وقال: "نواصل العمل عن كثب معًا لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بينما نعمل لإنهاء الحرب وتحقيق سلام دائم".

