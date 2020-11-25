زعماء المعارضة التركية يدعون لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة: أردوغان لم يعد قادرا على حكم البلاد

اتهم زعماء المعارضة في تركيا، اليوم الأربعاء، حزب العدالة والتنمية الحاكم بالفشل في حكم البلاد ودعوا إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل الانتخابات العامة المقررة في 2023.

ونقل موقع "تي24" الإخباري، عن وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالبلاد، كمال كليتشدار أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمة الحزب الصالح "إيي" ميرال أكشينار، إن حزب العدالة والتنمية غير قادر على إيجاد حلول لمشاكل تركيا المتزايدة والمتفاقمة ، وفقما نقل موقع"تي24" الإخباري التركي.

وأضاف كليتشدار أوغلو ، في إشارة إلى حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية ، إن حقيقة أن الحزب الذي حكم تركيا لمدة 18 عامًا أصبح رهينة حزب صغير ، يظهر كيف أنه لم يعد قادرا على حكم تركيا .

وتابع كليتشدار أوغلو: " تركيا تشهد ضعفًا خطيرًا في الداخل والخارج، يجب علينا إخراجها من وضعها الحالي".

واحتل الخلاف بين كليتشدار أوغلو ورئيس المافيا سيئ السمعة علاءالدين تشاكيجي، المرتبط بحزب الحركة القومية، عناوين الصحف الأسبوع الماضي ، عندما هدد زعيم الجريمة المنظمة زعيم المعارضة التركية علنًا، وتجنب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليق على الأمر.

من جانبها، قالت أكشينار إن أردوغان يتهاون مع زعيم حزب الحركة القومية في محاولة لمنع إجراء انتخابات مبكرة.

وأشارت أكشينار إلى أن عدم وجود المساءلة والعدالة وسيادة القانون والديمقراطية في البلاد أدى إلى انعدام الثقة في الاقتصاد.

وأضافت أن كل هذا يقودنا إلى الرغبة في إجراء انتخابات مبكرة لإنقاذ المواطنين الأتراك وتسهيل حياتهم التي تضررت بفعل سياسات أردوغان.

وارتكاب إدارة حزب العدالة والتنمية سلسلة من الزلات الاقتصادية ، والتي تشمل إبقاء أسعار الفائدة أقل من التضخم وإجبار البنوك على إغراق الاقتصاد بقروض رخيصة.

في غضون ذلك ، تراجعت الليرة التركية إلى مستويات منخفضة قياسية متتالية مقابل الدولار هذا العام ، حيث فقدت نحو ربع قيمتها.