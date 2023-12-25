روسيا تعلن تحرير مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت مدينة ماريينكا، بالكامل، في جمهورية دونيتسك الشعبية في أوكرانيا .

وقال شويجو خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن خلال العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات الهجوم التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، اليوم، بالكامل مدينة ماريينكا جنوب غربي دونيتسك.

وأكد شويجو أن السيطرة على المدينة ستجعل من الممكن حماية دونيتسك بشكل أكثر فعالية من نيران القوات الأوكرانية.

وأضاف شويجو أن تحرير ماريينكا يضعف دفاع القوات الأوكرانية، ويمنح القوات الروسية فرصًا إضافية لمزيد من الإجراءات.

من جانبه، قال بوتين: "بالفعل، هناك تأثيران إيجابيان على الأقل، الأول يتمحور، في أننا ندفع وحدات العدو القتالية بعيدًا عن دونيتسك".

يأتي ذلك فيما دخلت ما أطلقت عليها روسيا العملية العسكرية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، بحسب وكالة سبوتنيك.