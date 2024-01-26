معبر رفح يواصل استقبال المصابين من غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع

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تجري الجهات المختصة، إجراءات استقبال 30 مصابا فلسطينيا قادمين من مستشفيات قطاع غزة؛ للعلاج في مستشفيات شمال سيناء.

وذكر مصدر بمعبر رفح البري أنه تم تجهيز سيارات الإسعاف لنقلهم للعلاج، وكذلك يجري تجهيز استقبال أصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.

وأشار المصدر إلى استقبال معبر رفح البري خلال أمس الخميس 270 مواطنا 6 جرحى و16 مريضا و26 مرفقا و11 إماراتيا، وبلغ إجمالي حركة الوصول 329 فردا كما غادر الأراضي المصرية 4 افراد و4 أطباء بلا حدود و12 إماراتيا، وبلغ إجمالي المغادرة 19 فردا.

كما تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 207 شاحنات مساعدات من معبري رفح بشمال سيناء وكرم أبو سالم.

وذكر الهلال الأحمر أنه تم تسلم 123 شاحنة مساعدات من معبر كرم أبو سالم، وتسلم 84 شاحنة من معبر رفح البري.

وأضاف المصدر أن الشاحنات التي وصلت من معبر رفح ضمت 78 شاحنة مساعدات و4 شاحنات غاز و2 شاحنة سولار.

وتم الدفع بعشرات الشاحنات من معبر رفح البري باتجاه معبر العوجة؛ لإتمام إجراءات التفتيش قبل التسليم إلي الهلال الأحمر الفلسطيني.

واستقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، 8 طائرات من 5 دول تحمل حوالي 162.5 من المساعدات لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بشمال سيناء، إن المطار استقبل طائرة قطرية محملة بـ29.5 طنًا من المواد الغذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، وطائرتين من دولة الأردن محملتين ب23 طنًا من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، و5 طائرات إماراتية محملة بـ110 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية و32 برميل وقود مقدمة من منظمة الغذاء العالمي والهلال الأحمر الإماراتي لصالح المستشفى الميداني في قطاع غزة.

أضاف المصدر، أنه جرى تفريغ شحنة الطائرات؛ تمهيدا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 519 طائرة من بينها 424 طائرة حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 95 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.