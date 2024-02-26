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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 7:34 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 7:34 م

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة.

وأصدر عباس، مرسوما بقبول استقالة الدكتور محمد اشتية، وتكليفه وحكومته بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكان أشتيه قد أعلن تقديم استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين.

وقال أشتية في كلمة له، إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وأضاف: «سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مضيفا أنها تحتاج أيضا لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية.


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