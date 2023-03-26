التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية بالمناهج من 4 ابتدائي لـ3 إعدادي العام المقبل لتعميق الفهم لدى الطلاب

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، اليوم اجتماعا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد حجازى، أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، ذاكرا أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التى تساهم فى بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح أنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كل المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقبالاً على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.

ووجه الوزير بإتاحة الروابط الإلكترونية فى المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي بداية من العام الدراسي المقبل؛ بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.

ووجه خلال الاجتماع بمتابعة ودراسة التقارير الميدانية بشأن تطوير المناهج الجديدة، والآراء والمقترحات، وذلك من أجل ضمان التطوير المستمر والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر.

وقد تم خلال الاجتماع، متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية، واستعراض ما تم تنفيذه من تلك الإجراءات.