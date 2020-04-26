السعودية والبحرين تبحثان أوجه التعاون لمواجهة تداعيات كورونا

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا اليوم الأحد، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بدول المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض مسار العلاقات الأخوية الثنائية الوطيدة التي تربط بين البحرين والسعودية وما تشهده من تطور ونماء مستمرين على كافة الأصعدة، والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك.