ارتفعت قمية الواردات المصرية من الأبقار والجاموس الحية بنسبة 73% خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 22.7 مليون دولار، مقابل 13.1 مليون دولار خلال شهر مارس من العام الماضي، بقمية ارتفاع بلغت 9.6 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، انخفضت قيمة واردات مصر من الأبقار والجاموس الحية بنسبة 21% خلال الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 35.6 مليون دولار، مقارنة بـ45.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت 9.5 مليون دولار.

وكانت قيمة واردات مصر من اللحوم والأبقار والجاموس الحية قد سجلت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال 2022، لتبلغ 1.622 مليار دولار، مقابل 1.639 مليار دولار خلال عام 2021.