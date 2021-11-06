كلب بايدن يهاجم عناصر من الخدمة السرية في البيت الأبيض

هاجم الكلب «كوماندر»، كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدة أشخاص في البيت الأبيض بينهم عناصر من الخدمة السرية.

وجاء هذا الحادث نتيجة خروج كلب بايدن عن السيطرة، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن عائلة بايدن تتعرض لانتقادات بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، وفق وكالة «سبوتنيك».

وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية، إن عائلة بايدن أكدت أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء الكلاب التابعة لها عن السيطرة.

وكان الكلب «كوماندر» بصحبة السيدة الأولى جيل بايدن، قبل أن يخرج عن سيطرتها ويهاجم أحد أفراد الخدمة السرية.

ويرجع تاريخ وجود الكلب «كوماندر» في البيت الأبيض إلى عام 2021 وهو من فصيلة الراعي الألماني، وبعد تكرار حوادث اعتدائه على أشخاص أصبحت هناك دعوات لإخضاعه للتدريب مجددا.