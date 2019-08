نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الصور تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما صباح اليوم الإثنين، على هامش قمة الدول الصناعية السبع الكبري، بمدينة بياريتز الفرنسية.

وأرفق ترامب الصور المنشورة عبر حسابة الرسمي بتويتر بتعليق عبر فيه عن إعجابة باللقاء، قائلا: "مقابلة رائعة هذا الصباح مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بفندق «القصر» في بياريتز، فرنسا".

Great meeting this morning with President @AlsisiOfficial of Egypt at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Summit pic.twitter.com/zLMcgQtPdR