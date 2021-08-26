قررت الحكومة البريطانية نقل كندا إلى قائمتها "الخضراء" للسفر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وفقا لشبكة جلوبال نيوز الكندية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن هذا يعني أن الكنديين المسافرين إلى المملكة المتحدة لن يضطروا إلى الحجر الصحي عند الوصول، حتى لو لم يتم تطعيمهم بالكامل.

وتقول وزارة النقل البريطانية إنها ستظل بحاجة إلى إجراء اختبارات كوفيد-19 في غضون ثلاثة أيام قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة وآخر بعد يومين من الوصول. ويسري التغيير في 30 أغسطس الساعة 4 صباحا.

وأضافت المملكة المتحدة أيضًا الدنمارك وفنلندا وليختنشتاين وليتوانيا وسويسرا وجزر الأزور إلى قائمتها الخضراء ، قائلة إن مخاطر الجائحة من المسافرين من هذه البلدان منخفضة.

وفي الوقت نفسه ، تضيف المملكة المتحدة تايلاند والجبل الأسود إلى قائمتها "الحمراء" في نفس الوقت ، قائلة إن زيادة عدد الحالات في تلك البلدان يعني وجود خطر أكبر على الصحة العامة.