رموز المعارضة في أوغندا ينتقدون اتفاق استقبال المهاجرين المرحلين من أمريكا

انتقد رموز المعارضة وآخرون في أوغندا، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مع الولايات المتحدة لاستقبال مهاجرين مرحلين، وتساءلوا عن سبب عدم وجود موافقة برلمانية، وقالوا إن الاتفاق يخفف الضغط السياسي على الرئيس السلطوي للبلاد.

وقال إبراهيم سيموجو، النائب المعارض، إنه بعد مواجهة العقوبات الأمريكية التي استهدفت الكثير من المسئولين الحكوميين، من بينهم رئيس البرلمان والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني " سوف يصبح موسيفيني سعيدا" بالتعامل مع واشنطن. وأضاف "سوف يسأل متى ستجلبوهم؟".

وكشف المسئولون الأوغنديون عن تفاصيل قليلة بشأن الاتفاق، على الرغم من أنهم قالوا إنهم يفضلون استقبال المرحلين من أصول أفريقية، ولا يريدون أفرادا لديهم سجلات جنائية.

ومازال لم يتضح بالتحديد ما الذي ستحصل عليه السلطات الأوغندية مقابل استقبال المرحلين.

وينظر لموسيفيني بالنسبة لفترة طويلة من رئاسته على أنه يعد حليفا قويا لأمريكا، خاصة لدعمه لعمليات مكافحة الإرهاب في الصومال، حيث أرسل جنودا هناك لمحاربة متمردي حركة الشباب التي لها صلة بتنظيم القاعدة.

وأكد مارلون اجابا، رئيس مجموعة بارزة لمكافحة الفساد في أوغندا، أنه بالنسبة لموسيفيني، فإن الاتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال مرحلين يعد أمر محببا" لأسباب سياسية وربما اقتصادية".

وأضاف "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهتم بالصفقات، وبإبرام الصفقات، وأي رجل قوي سوف يرحب بذلك".