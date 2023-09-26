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رغم إيقافه.. إيفان توني على رادار أرسنال في الانتقالات الشتوية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 10:39 م

دخل الإنجليزي إيفان توني مهاجم فريق برينتفورد، بؤرة اهتمام نادي أرسنال تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة «ميرور»، البريطانية، أن ميكيل آرتيتا، المدير الفني لأرسنال، يُفضل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي الدولي إيفان توني، لاعب برنتفورد، لاقتناعه بحاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم جديد.

وذلك على الرغم من خضوع اللاعب لعقوبة الإيقاف لمدة 8 شهور، والتي تنتهي في 16 يناير على خلفية اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

وتوقعت الصحيفة أن تكلف صفقة انتقال هداف برينتفورد خزينة المدفعجية حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

وشارك توني في 66 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين سجل خلالها 32 هدفًا، فضلا عن مساهمته الفعالة في صعود فريقه للدوري الممتاز موسم 2022، بعد أن قدم اللاعب أداءً استثنائيًا بإحرازه 31 هدفًا خلال 45 مباراة في بطولة التشامبيون شيب.


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