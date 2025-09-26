كشف مسئولون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ترامب يرغب في إنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر مع نتنياهو في نيويورك، حيث بحثوا التعديلات التي طالب بها رئيس الوزراء على خطة إنهاء الحرب الأمريكية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ونقلت قناة "كان" العبرية عن المصدر أن نتنياهو ووزير الشئون الاستراتيجية رون دريمر أعربا عن معارضتهما الحازمة لبعض البنود في الخطة أمام فريق ترامب، في محاولة للوصول إلى توافق قبل اجتماع مرتقب بين نتنياهو وترامب، يوم الاثنين.

وأكد مسئول إسرائيلي أن "فرص العودة إلى القتال بعد التهدئة منخفضة للغاية"، فيما شددت مصادر مقربة من نتنياهو على أن أي خطة ستتضمن "إسقاط كامل لحركة حماس، ولن يكون هناك أي تنازل في هذا الشأن".

ونشرت قناة "كان" عناصر خطة ترامب لإنهاء الحرب، وهي:

1 - الإفراج السريع عن جميع المحتجزين.

2 - وقف إطلاق نار دائم.

3 - انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع.

4 - إنهاء حكم حركة حماس.

5 - نزع سلاح القطاع ومنح عفو لكبار قادة حماس الراغبين في مغادرة غزة.

6 - نشر قوة أمنية من دول عربية.

7 - مشاركة محدودة للسلطة الفلسطينية في الحكم المدني بالقطاع.

8 - ضمان أمريكي بعدم ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية.

9 - إنشاء صندوق عالمي مشترك مع السعودية والإمارات والولايات المتحدة لإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.