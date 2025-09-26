منظمة العفو الدولية: إيران أعدمت 1000 شخص حتى الآن هذا العام

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من ألف شخص حتى الآن هذا العام.

وأفادت المنظمة أن هذه كانت أعلى حصيلة سنوية لعمليات الإعدام في إيران تُسجلها منظمة العفو الدولية خلال 15 عاما على الأقل.

وأضافت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد بلغ التصعيد المستمر في عمليات الإعدام في إيران أبعادا مرعبة، حيث تواصل السلطات الإيرانية تحويل عقوبة الإعدام إلى سلاح بشكل ممنهج باعتبارها أداة للقمع وسحق المعارضين، مع شن هجوم مروع على الحق في الحياة."

وفي نهاية أغسطس، رصدت الأمم المتحدة 841 عملية إعدام منذ بداية العام، وهو ارتفاع حاد في عدد عمليات الإعدام مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، بلغ عدد عمليات الإعدام الإجمالي في عام 2024 ما لا يقل عن 975 عملية إعدام.

وخلال الحرب ضد إسرائيل في يونيو، وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شنت السلطات الأمنية الإيرانية حملة إجراءات صارمة ضد ما يشتبه بأنهم متعاونون مع العدو اللدود للبلاد.