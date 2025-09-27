أبو الغيط يؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته خلال لقائه مع كامل إدريس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، رئيس وزراء السودان الدكتور كامل إدريس، على هامش فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استمع باهتمام لاستعراض الدكتور كامل لآخر تطورات الوضع العسكري على الأرض في السودان، خاصة في منطقة الفاشر بدارفور، والتي تعاني وضعا إنسانيا صعبا جراء الحصار المفروض على المدينة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد على التزام جامعة الدول العربية بالثوابت العربية القائمة على الحفاظ على سيادة السودان ووحدته الترابية وصيانة مؤسساته القومية.

وعبر رئيس الوزراء السوداني عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة العربية لبلده.