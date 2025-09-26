ترامب عقد محادثات مع رئيس وزراء باكستان في علامة على دفء العلاقات

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، لإجراء محادثات يوم الخميس في البيت الأبيض في أحدث علامة على دفء العلاقات بين الولايات المتحدة والقوة النووية الواقعة في جنوب آسيا.

وكان شريف من بين كبار المسؤولين من ثماني دول عربية أو إسلامية التقوا بترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة استراتيجية إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان مع توتر علاقة ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، التي كانت من أوثق علاقات الرئيس الجمهوري مع زعيم عالمي خلال ولايته الأولى، بسبب زيادة مشتريات الهند من النفط الروسي المخفض بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022. يذكر أن الهند وباكستان جارتان ومتنافستان لدودتان.

وزاد ترامب بشكل كبير الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها النفطية في محاولة لفرض ضغط اقتصادي غير مباشر على موسكو.

وفي الوقت نفسه، توصلت الولايات المتحدة وباكستان إلى اتفاقية تجارية في يوليو من المتوقع أن تسمح لواشنطن بالمساعدة في تطوير احتياطيات باكستان النفطية غير المستغلة إلى حد كبير وتخفيض الرسوم الجمركية على إسلام آباد.

ووصل شريف إلى البيت الأبيض قبل الساعة 5 من مساء الخميس بقليل بينما كان ترامب يوقع أوامر تنفيذية ويتحدث مع الصحفيين. وكان الاجتماع بين الزعيمين مغلقا أمام وسائل الإعلام.

واكتسب شريف تأييد ترامب منذ أن دعم علنا حصول الرئيس الأمريكي على جائزة نوبل للسلام لجهود إدارته هذا العام في تقليل التوترات بين باكستان والهند.