واشنطن: نشجع على الاستثمار في المغرب بما في ذلك إقليم الصحراء

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو، إن بلاده تدعم الاستثمارات في المغرب كلها بما في ذلك الصحراء الغربية.

وأعلن لانداو أنه في سياق اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء قررت الحكومة الأمريكية تشجيع الاستثمارات الأمريكية، فيما يعرف بالأقاليم الجنوبية للمغرب.

وفي تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها في نيويورك مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أوضح لانداو أن الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، "نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأمريكية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب"، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وقد كتب لانداو على منصة إكس عقب محادثات مع بوريطة: "سندعم الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية".

كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أنه تطرق خلال اجتماعه مع بوريطة إلى العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً استعداد الإدارة الأمريكية العمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".

وكان ترامب قد أكد مجددا دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو الماضي، وقال إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد للنزاع.