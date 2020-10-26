انفجار وسط مدينة هاطاي جنوبي تركيا

أفادت فضائية «روسيا اليوم»، بأن انفجارا دوى في مدينة هاطاي جنوبي تركيا، فيما أشار والي المدينة إلى أن الانفجار وقع أثناء ملاحقة إرهابيين، وذلك وفقًا لما أفادته في خبر عاجل لها، مساء الاثنين، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.