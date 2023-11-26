حماس: اقتحام الاحتلال إسرائيلي لجنين ومخيمها لن يمر دون رد

أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، أن «عدوان الاحتلال السافر الليلة الماضية على جنين ومخيمها إرهاب دولة لن يفلح في كسر شوكة المقاومة أو إخماد جذوتها»، ذاكرًا أنه «امتداد لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين في غزة والتي ارتقى فيها آلاف الشهداء».

وشدد حنيني اليوم الأحد، على أن «كل محاولات الاحتلال لإنهاء المقاومة بالضفة وغزة ستفشل»، مضيفًا: «فشعبنا عاقد العزم على مواصلة طريق المقاومة بكل قوة وعنفوان، وإجرام الاحتلال لن يدفع شعبنا للتراجع عن هذا الطريق مهما بلغت التضحيات».

وقال إنّ «جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها والتخريب الكبير الذي أحدثته آلة الحرب هناك لن يمر مرور الكرام، وسيكون للمقاومة ردا يناسب حجم هذا الإجرام»، مشددًا على أن «دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا لإشعال نار الثورة في وجه الاحتلال في كل المناطق».

وأشاد ببطولات المقاومة والتصدي النوعي للاحتلال وقواته وآلياته العسكرية، مؤكدا «قدرة الشعب والمقاومة على الاحتفاظ بوتيرة متصاعدة من العمل المقاوم والنفير، واستهداف قوات الاحتلال وجموع مستوطنيه».

وختم بالقول: «إن عدوان الاحتلال الذي يتصاعد في غزة والضفة وفي كل مناطق تواجد أبناء شعبنا سيعجل بزوال هذا الاحتلال واندحاره من أرضنا، وستتحقق لشعبنا آماله وحريته رغم أنف الاحتلال، ومهما طال الزمن».