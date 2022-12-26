زعيم المعارضة الروسية المسجون نافالني يشكو من آلام في الظهر جراء الإقامة المطولة في الحبس الانفرادي

اشتكى زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني، اليوم الاثنين، من آلام متزايدة في الظهر جراء إيداعه لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وذلك في تصريحات نقلتها حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.



وقال نافالني إن "إيداع شخص في زنزانة الحبس الانفرادي حيث لا يمكنه سوى الوقوف أو الجلوس على كرسي معدني لـ16 ساعة في اليوم، سوف يتسبب خلال شهر في آلام في الظهر السليم، في ظل تلك الأوضاع"، مضيفا أنه يقبع في الحبس الانفرادي بشكل متواصل منذ ثلاثة أشهر.



وأضاف أن طبيبة السجن فحصته ولكنها لم تخبره عن التشخيص، حتى بعدما طلب ذلك عدة مرات.



وتابع نافالني أنه نظرا لأن الحقن التي وصفتها الطبيبة لم تساعده، فقد طلب في النهاية نسخة من سجلاته الطبية ولكنه حصل على نسخة يصعب قراءتها. وأضاف أنه سوف يحرك قضية ليتمكن من "قراءة" ملفه الطبي.



ويُحتجز نافالني في سجن "بينال كولوني 6 " في ميليخوفو على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرق موسكو، في ظل ظروف حبس قاسية. وهو مسجون منذ 2021.



وفي مايو، أكدت محكمة عقوبته بالسجن تسع سنوات بتهمة التزوير.