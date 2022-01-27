أستراليا تكتسح فيتنام برباعية في تصفيات المونديال

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اكتسح منتخب أستراليا ضيفه منتخب فيتنام 4 /صفر اليوم الخميس في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحسم منتخب أستراليا الفوز بهدفين في كل شوط ليتقدم مؤقتا لوصافة المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم استراليا بهدفين حملا توقيع جيمي ماكلارين وتوم روجيك في الدقيقتين 30 و45.

وفي الشوط الثاني أحرز كريج جودوين الهدف الثالث لأستراليا في الدقيقة 72 وبعد خمس دقائق فقط سجل ريلي مكجري الهدف الرابع.

الفوز رفع رصيد أستراليا إلى 14 نقطة في المركز الثاني وظلت فيتنام في المركز الأخير بدون نقاط.