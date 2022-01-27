وزير الطاقة اللبناني يطالب قوى الأمن بمنع التلاعب بتوزيع المازوت

طالب وزير الطاقة والمياه اللبناني، الدكتور وليد فياض، قوى الأمن والقضاء بمتابعة ومنع التجاوزات التي تحدث من قبل عدد من موزعي المازوت، معتبرا أن ما يحدث من تلاعب هو أمر غير مقبول ويعد جريمة تستوجب الحساب، وذلك في زيادة الاعتماد على المازوت للتدفئة.

وأضاف فياض، في تصريحات له اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يقومون بزيادة الرسوم والأسعار المحددة، معتبرا أن هناك سوقا سوداء يتقاضى التجار فيها عمولات أكبر من السعر تصل إلى نحو 10 و15% من السعر المحدد، داعيا إلى ملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات بحقهم وتغريمهم.

وأكد أن التجاوزات التي تحدث لأسعار كهرباء المولدات غير مقبولة، داعيا أصحاب المولدات الخاصة بالالتزام بالقوانين والتعرفة بالليرة وتركيب العدادات.

وشدد على الوزراة تعتمد على وزير الداخلية لتفعيل قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المعنية للمساعدة في ضبط الأوضاع في ظل زيادة الاحتياج للطاقة والمازوت مع موجات البرد الشديدة التي تتعرض لها البلاد.