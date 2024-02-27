العاهل الأردني يدعو إلى الحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله، اليوم، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، وفق ما أوردته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني.

وتناول اللقاء الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها؛ للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، إذ أكد الملك ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري بهذا الشأن.

وجرى بحث الدور الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وحذر الملك بهذا السياق، من خطورة وقف الدعم المقدم للوكالة، وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن.

وتطرق اللقاء، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون في العديد من القطاعات.

وجرى بحث المشاريع التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، خاصة في مجال قطاع المياه، إذ ثمن الملك الأردني دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية بالمملكة.

وبدورها، أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للتخفيف من الوضع في غزة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز فرص التعاون بين الأردن والولايات المتحدة من خلال البناء على الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمعهما.