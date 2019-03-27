المستشار النمساوي: تأكدنا من وجود صلة مالية بين جماعة يمينية متطرفة وإرهابي نيوزيلندا

قال موقع "يورونيوز" بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، إن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، تأكد من وجود صلة مالية بين مسلح مسجد نيوزيلندا وحركة متطرفة يمينية في النمسا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المدعي العام النمساوي، أن الإرهابي تبرع بمبلغ 1500 يورو للحركة اليمينية في أوائل عام 2018، قبل أن يقتل 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد كورتز على أن أي روابط بين الطرفين سيتم التحقيق فيها بالكامل وبلا رحمة، على حد قوله، مضيفًا: "من المهم أن يجري القضاء المستقل تحقيقاته بكل الموارد اللازمة وأن يتواصل مع السلطات الأمنية حول هذه الشبكات".

يأتي هذا بعد يومين فقط من مداهمة مسؤولين نمساويين لزعيم الحركة المتطرفة مارتن سيلنر، بسبب وجود روابط جعلته محل شبهات، خاصة بعد تأكيد مسؤولون الأسبوع الماضي على أن مسلح كرايستشيرش زار النمسا قبل تنفيذ الهجمات.

من جهته غرد سيلنر على تويتر حول الاتهامات قائلًا إنه اكتشف تبرع الإرهابي للحركة مؤخرًا وواصل الاتصال بمحاميه عندما وصل المحققون إلى باب منزله، فيما نفى أي تورط مع المسلح أوالتورط في الهجوم.

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