زيارة مرتقبة لرئيس البرلمان الليبي إلى موسكو خلال الأيام المقبلة

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، أحميدة حومة، أن البرلمان تلقى دعوة من روسيا لترتيب زيارة لوفد برلماني برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى موسكو خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة عدد من القضايا، من أبرزها "إعلان القاهرة" ومخرجات مؤتمر برلين.

وقال حومة -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- "هناك ترتيبات لزيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إلى روسيا في مطلع يوليو المقبل".

وأضاف: "المباحثات في موسكو ستتناول العديد من القضايا، على رأسها مناقشة مبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، وكذلك مبادرة رئيس مجلس النواب لمحاولة الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ودعم الجهود الروسية في هذا الاتجاه".