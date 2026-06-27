تضاؤل فرص العثور على أحياء تحت الأنقاض بعد زلزالي فنزويلا

أصبح الوضع أكثر صعوبة بمرور الوقت في فنزويلا، حيث يقوم الناس بالحفر بين أنقاض المنازل والمباني السكنية المنهارة بعد ثلاثة أيام من الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 2ر7 و5ر7 درجة، مع العلم أن الوقت ينفد للعثور على ناجين.

وأعلنت السلطات ليل الجمعة أنها ستمنع الوصول إلى لا جويرا، مركز الدمار، حيث بدأت الفوضى وحركة مرور السيارات في عرقلة جهود البحث.

وقال المسئولون إن أي شخص يريد الدخول سيتعين عليه الآن الحصول على تصاريح رسمية، لكنهم لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل حول من سيسمح له بالدخول.

ويقوم مواطنو فنزويلا بالبحث عن أحبائهم بأيديهم في ظل ندرة رجال الإنقاذ الحكوميين، مع ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين وقعا يوم الأربعاء إلى 920 قتيلا على الأقل وأكثر من 51 ألف مفقود. وأفاد الناس برؤية عددا قليلا من فرق الإنقاذ الحكومية في المناطق الأكثر تضرراً، على الرغم من أن السلطات أظهرت صورة لاستجابة حكومية قوية.

تعتبر وكالات الإغاثة أن أول 48 إلى 72 ساعة هي إطار زمني حاسم لانتشال أشخاص أحياء، على الرغم من أنه يمكن تمديد ذلك إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء.

وقال خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية: "كل شخص يتم إنقاذه هو معجزة. لن نخفي أي شيء على الإطلاق عن حجم هذه المأساة."