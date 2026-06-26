الأمم المتحدة: قدمنا لمجلس الأمن خيارات بشأن مستقبل اليونيفيل في لبنان وننتظر القرار

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن مجلس الأمن مدّد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدّم إلى المجلس عدداً من الخيارات المتعلقة بمستقبل مهمة القوة بعد انتهاء ولايتها الحالية.

وأوضح أن الخيارات التي طرحها الأمين العام تتضمن شكلاً من أشكال المراقبة العسكرية، قد يكون من خلال مراقبين عسكريين غير مسلحين، إلى جانب خيار آخر يتضمن وجود قوات حماية مسلحة تكون قادرة على تنفيذ بعض المهام المرتبطة بالمراقبة، ولا سيما مراقبة الخط الأزرق، ودعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه المقترحات تهدف أيضاً إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى الصراع بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قدمت هذه الخيارات إلى مجلس الأمن، وهي بانتظار القرار الذي سيتخذه المجلس بشأن مستقبل المهمة وآلية استمرارها.