البرهان: لا حلول وسط والحسم بالقضاء على الدعم السريع

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، على أنه "لا وجود لحلول وسط أو رمادية" في الحرب الدائرة في البلاد، قائلا إن الحل يتمثل في "القضاء على الدعم السريع المتمردة".

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان عددا من السودانيين عقب صلاة الجمعة في مسجد الشيخ أبو قرون بمنطقة شرق النيل في العاصمة الخرطوم، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البرهان: "المعركة وجودية، وثقتنا بالله كبيرة بأننا سننتصر لأننا مع الحق"، مضيفا أن "الضيق الذي يعيشه المواطنون سيزول بالقضاء على التمرد".

وزاد: "ليس لدينا حلول وسطية ولا رمادية، فالحل هو القضاء على المليشيا المتمردة (الدعم السريع) واستئصالها من جميع أنحاء السودان".

وأوضح أن "كل من يدعي الحياد في هذه القضية يكون قد خذل الحق"، مشيرا إلى ارتكاب "الدعم السريع" منذ نحو أسبوعين أعمال قتل وتجويع واستهداف للبنى التحتية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بجنوبي السودان، بما في ذلك محطات الكهرباء والوقود والمياه.

وقال البرهان إن "هذه ليست حربا ضد الحكومة وإنما ضد الشعب السوداني"، داعيا جميع أبناء الشعب إلى "القضاء على هذه المليشيا وإنهاء تمردها على الدولة".

وتابع: "الرد على من يروجون بأن الحرب لن تنتهي بانتصار عسكري هو أن الانتصار قادم، وسيكون على يد القوات المسلحة".

وأردف أنه "إذا لم تنتهِ الحرب بانتصار الجيش والشعب، فإن المليشيا ستعود مجددا إلى المشهد، وستنكّل بأهل السودان من جديد".

وشدد البرهان على أن أي حديث عن مفاوضات لا تفضي إلى تفكيك القوات وتسليم سلاحها "لن يكون مقبولا"، مؤكدا ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق المدنيين.

وبجانب ولايتي دارفور والنيل الأزرق، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا بين الجيش و"الدعم السريع" على خلفية خلافات بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في أزمة إنسانية واسعة ونزوح ملايين المدنيين.