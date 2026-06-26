 فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج إلى 920 قتيلا - بوابة الشروق
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فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج إلى 920 قتيلا

أنقرة - الأناضول
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2026 - 10:03 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2026 - 10:03 م

ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3 آلاف و360 شخصا.

جاء ذلك في تصريح لرئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز، الجمعة، حول آخر المستجدات في البلاد.

وأفاد رودريغيز، أن عدد القتلى ارتفع إلى 920 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3 آلاف و360 شخصا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في فنزويلا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا جوايرا وأراجوا وكارابوبو وفالكون.

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