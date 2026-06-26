ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على الواردات من الاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله ضريبة على الخدمات الرقمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الاتحاد الأوروبي إذا مضت دول الاتحاد قدما في فرض رسوم على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم ترامب الدول الأوروبية التي قال إنها تبحث فرضا "وشيكا" للضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكتب ترامب " أرجو اعتبار هذا البيان بمثابة تأكيد على أن أي دولة تفرض مثل هذه الضريبة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع البضائع المرسلة إلى الولايات المتحدة".

وأضاف أن الرسوم الجديدة التي سيفرضها ردا على ضريبة الخدمات الرقمية ستلغى أي اتفاقيات تجارية سابقة. وقال ترامب إن الرسوم العقابية ستطبق على أي دولة تفرض هذه الضريبة، لكنه خص بالذكر الدول الأوروبية في منشوره.