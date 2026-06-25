ارتفاع أسعار الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية في أمريكا

توقفت دورة ارتفاع أسعار الذهب مع تراجعها اليوم الخميس، بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي التي جاءت أقل من التوقعات، ما قلص توقعات زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

وأدى ذلك إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بمقدار 30ر36 دولارا أي بنسبة 91ر0% إلى 10ر4045 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل، في حين ارتفع سعر الفضة بمقدار 232ر0 دولارا أي بنسبة 40ر0% إلى 540ر58 دولارا للأوقية تسليم أغسطس.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، كشفت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 10ر2% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 60ر1% وبمعدل 50ر% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء متفقا مع توقعات السوق، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 40ر3% .

على صعيد الوظائف، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 12 ألف طلب لتصل إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، وهو أقل من توقعات السوق.

في المقابل، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 821ر1 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 13 يونيو مقابل 800ر1 مليون طلب خلال الأسبوع السابق.

من ناحيته خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 4900 دولار للأوقية مقابل 5400 دولار للأوقية وفق التقديرات السابقة.

كما خفض مركز أبحاث جيه.بي مورجان جلوبال ريسيرش متوسط ​​التقدير السنوي للذهب إلى 5243 دولارا للأوقية مقابل 5708 دولارا للأوقية وفقا للتقديرات السابقة.

وتوقع بنك يو.بي.إس تداول الذهب بسعر 5200 دولار للأوقية بحلول يونيو ونحو 5400 دولار للأوقية بحلول سبتمبر.