أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إرجاء تشغيل منطقة المشجعين Egyptian Fan Zone (EFZ) وعدم استقبال الزوار خلال مباراة منتخب مصر القادمة مع إيران في كأس العالم.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى توقف تشغيل المنطقة خلال يومي الجمعة والسبت 26 و27 يونيو 2026؛ للحفاظ على تقديم أعلى مستوى من متعة المشاهدة والتجربة الاستثنائية.

وأوضحت أن مراجعات تقنية دقيقة أظهرت أن جودة العرض على الشاشة العملاقة لن تكون بالوضوح والكفاءة المطلوبة خلال توقيت المباراة وتحديداً خلال أحداث الشوط الثاني حيث تبلغ الشمس ذروة سطوعها بما يؤثر في جودة بث المباراة على الشاشة.

وفضلت الإدارة عدم المخاطرة بمتعة وراحة المشجعين لاستمرار نجاح التجربة بأعلى جودة تقنية، وفق البيان.

وأكد البيان أن منطقة المشجعين ستكون في أتم الاستعداد لاستقبال الجمهور وتستقبل زوارها رسميا بداية من مباريات الدور الـ 32 بما في ذلك مباراة الفريق القومي في الدور الـ 32 وحتى المباراة النهائية في كأس العالم 2026.

وذكر البيان أن منطقة المشجعين شهدت إقبالا جماهيريا غير مسبوق لمشاهدة مباريات كأس العالم والاستمتاع بالأجواء والألعاب والمطاعم قبل صدور هذا القرار الاستباقي.