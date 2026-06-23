 إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسوان

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 10:47 م

أصيب شخص بطلق ناري، إثر تدخله لفض اشتباكات بالأسلحة النارية بين شخصين من الجيران في قرية الضما التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية عند مدخل قرية الضما التابعة لدائرة المركز؛ ما أدى إلى إصابة شخص بطلق ناري.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إلى موقع الاشتباكات لفرض السيطرة الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة، أن مشاجرة نشبت بين شخصين بسبب لهو الأطفال؛ ما أدى إلى تطور الأمر بينهما حتى أطلقا الأعيرة النارية على بعضهما البعض، وعند وصول جارٍ ثالث لهما لحل المشكلة بينهما، أصابه طلق ناري عشوائي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، جهودهم لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

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